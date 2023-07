Relativo all Adige - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo all Adige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ATESINO

Significato/Curiosita : Relativo all adige

Il trentino-alto adige/südtirol (afi: /tren'tino 'alto 'adie/; trentino-südtirol in tedesco, trentin-südtirol in ladino) è una regione italiana a statuto... San genesio atesino (jenesien in tedesco) è un comune italiano di 3 098 abitanti della provincia autonoma di bolzano in trentino-alto adige. delimitato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 30 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Relativo all Adige : relativo; adige; relativo alla morale; relativo alla riunione indetta dal vescovo; relativo allo stato di conservazione di moto; relativo al principale fiume di Roma; relativo ad un fenomeno attribuito a un sensitivo; Si parla in Alto adige ; Nativa della Val d adige ; Pusteria in Alto adige ; La tipica casa rurale dell Alto adige ; Comprensorio turistico del sudest dell Alto adige ;

Cerca altre Definizioni