I confini della Baviera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I confini della Baviera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : BA

Significato/Curiosita : I confini della baviera

Stai cercando altri significati, vedi baviera (disambigua). la baviera, ufficialmente stato libero di baviera (in tedesco: bayern o freistaat bayern;... Inghilterra ba – città delle isole figi ba – fiume delle isole figi ba – sovrano della ii dinastia egizia abou-malal ba – calciatore francese abdoul ba – calciatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 30 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : I confini della Baviera : confini; della; baviera; I confini di Paestum; I confini di Amburgo; I confini di Trenton; I confini di Rangoon; I confini dell Indonesia; Le abitanti della città col Ponte di Porta Napoli; La Trek storica saga della fantascienza; Vasca della cartiera; Parte della nave che rimane immersa; Corrisponde agli anni della fanciullezza; Fiume che scorre in baviera ; In Tirolo e in baviera ; Bagna Monaco di baviera ; La multinazionale elettrotecnica di Monaco di baviera ; Sono vicine in baviera ;

Cerca altre Definizioni