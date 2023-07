Il celebre Buffalo del Far West - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il celebre Buffalo del Far West. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BILL

Significato/Curiosita : Il celebre buffalo del far west

Pistolero statunitense. al pari di buffalo bill e calamity jane, è stato un personaggio realmente esistito del far west: fu reso leggendario dalla sua fama... Convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. bill sono un tipo di missili anticarro prodotti dalla bofors. hanno una gittata... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 30 luglio 2023

