Fiumi in miniatura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiumi in miniatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RII

Significato/Curiosita : Fiumi in miniatura

Italia in miniatura è membro international association of miniature parks (iamp), l'associazione internazionale che riunisce i parchi in miniatura di tutto... Toponomastica cittadina alcuni dei rii di dimensione minore vengono denominati con il termine di rielo. alcuni rii, sia pure rettificati per esigenze... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 luglio 2023

