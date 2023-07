Via da Roma verso sud - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Via da Roma verso sud. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : LAURENTINA

Significato/Curiosità : Via da Roma verso sud

Percorrendo la via da Roma verso sud, ci si trova sulla strada Laurentina, una delle arterie principali della capitale italiana. Questa strada offre un'esperienza affascinante e pittoresca, passando attraverso suggestivi paesaggi collinari e verdi campagne. Lungo il percorso, si possono ammirare siti storici, come le antiche rovine romane, e borgate caratteristiche che narrano la storia millenaria della regione. Il viaggio prosegue tra uliveti e vigne, con una vista panoramica sul mar Tirreno. La strada Laurentina è anche un collegamento vitale per raggiungere alcune delle rinomate località balneari della zona, rendendola una scelta ideale per scoprire la bellezza e la ricchezza culturale del Lazio meridionale.

Altre risposte alla domanda : Via da Roma verso sud : roma; verso; roma nzi avvincenti; Attrice e cortigiana di un celebre roma nzo di Zola; Un palazzo papale in roma ; Antica nave roma na; Lo fu il Piper Club noto locale roma no; Se è verso esprime disapprovazione; La brezza che spira dal Lago di Como verso terra al mattino; Donna che viaggia verso i 100; Assonanza in fin di verso ; Struttura aperta verso l esterno adorna di colonne;

Cerca altre Definizioni