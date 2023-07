Vende arredi per terrazzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vende arredi per terrazzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : GARDEN CENTER

Significato/Curiosità : Vende arredi per terrazzi

Gli arredi per terrazzi o garden center sono articoli specificamente progettati per migliorare e abbellire gli spazi esterni, come terrazzi, balconi o giardini. Questi arredi sono realizzati con materiali resistenti alle intemperie per sopportare le condizioni atmosferiche all'aperto. Solitamente, includono tavoli e sedie per pranzi all'aperto, divani e lettini per il relax, ombrelloni o tende parasole per creare zone d'ombra, e accessori decorativi. I garden center, d'altra parte, sono negozi specializzati che offrono una vasta selezione di piante, fiori, arbusti e alberi, oltre a fornire accessori per il giardinaggio, come terricci, fertilizzanti e strumenti per la cura delle piante.

