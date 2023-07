Uomini campioni di bellezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uomini campioni di bellezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ADONI

Significato/Curiosità : Uomini campioni di bellezza

"Adoni" è un termine che si riferisce a uomini che sono considerati campioni di bellezza o estetica. Questo termine deriva dalla mitologia greca, in cui Adone era un giovane di straordinaria bellezza, amato da Afrodite, la dea dell'amore e della bellezza. Oggi, "adoni" viene utilizzato per descrivere uomini che hanno caratteristiche fisiche attraenti e affascinanti. Può essere utilizzato sia in senso lusinghiero per elogiare l'aspetto di un uomo, sia in modo più generale per riferirsi a uomini attraenti in generale. Il termine sottolinea l'importanza dell'estetica e dell'aspetto fisico nella cultura contemporanea.

