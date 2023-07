Uno dei famosi Sette Savi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno dei famosi Sette Savi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SOLONE

Significato/Curiosita : Uno dei famosi sette savi

Avuto origine. in questa tradizione quindi egli è considerato come uno dei sette savi dell'antica grecia e come primo «filosofo», intendendo con questo... Opere, che procurano gioie agli uomini.» (solone, frammento 24 gentili-prato) solone (in greco antico: s, sólon; atene, 638 a.c. – 558 a.c.) è stato un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

