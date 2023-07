Tutto quel che occorre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tutto quel che occorre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : FABBISOGNO

Significato/Curiosita : Tutto quel che occorre

Della geffen records che hanno tentato, senza risultati, di convincere il gruppo a trovarne una alternativa. «tutto quel che occorre [per convincerci a... Esempio il fabbisogno dello stato si riferisce alla quantità di risorse necessarie alla copertura finanziaria del bilancio: il fabbisogno di cassa è la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

