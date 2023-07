Sport invernale che prevede un decollo verticale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sport invernale che prevede un decollo verticale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ELISKI

Significato/Curiosità : Sport invernale che prevede un decollo verticale

L'eliski è uno sport invernale avvincente che combina l'emozione del decollo verticale con l'adrenalina dello sci. Questa pratica coinvolge l'uso di elicotteri per trasportare gli sciatori e gli snowboarder sulle vette delle montagne al di fuori delle piste battute. Una volta raggiunta la vetta, gli appassionati possono godere di discese mozzafiato attraverso pendii incontaminati e terreni selvaggi, lontano dalla folla delle stazioni sciistiche tradizionali. Questa disciplina è amata dai professionisti dello sci estremo e dagli amanti della natura, poiché offre l'opportunità di esplorare paesaggi invernali incontaminati e vivere un'esperienza unica e avventurosa. Tuttavia, è essenziale praticare l'eliski in modo sicuro, rispettando l'ambiente montano e seguendo le linee guida delle agenzie locali per la conservazione della natura.

