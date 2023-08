Sport invernale in cui si sta proni su una slitta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sport invernale in cui si sta proni su una slitta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SKELETON

Significato/Curiosita : Sport invernale in cui si sta proni su una slitta

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi skeleton (disambigua). lo skeleton è uno sport invernale individuale in cui gli atleti scendono... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

