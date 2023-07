Sporchi di fango rappreso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sporchi di fango rappreso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TERROSI

Significato/Curiosità : Sporchi di fango rappreso

Sporchi di fango rappreso o terricosi sono termini che evocano immagini di oggetti, superfici o persone coperte di fango secco e polveroso. Questa condizione può essere il risultato di intense piogge, terreni umidi o attività all'aperto in condizioni fangose. Lo sporco rappreso può formare uno strato duro e croccante, rendendo difficile la pulizia. Questa situazione può essere spiacevole e sgradevole, poiché crea una sensazione di disagio e scarsa igiene. Tuttavia, a volte può anche essere associato a momenti di divertimento, come giocare in campo o partecipare a eventi come festival del fango. In ogni caso, lo sporco rappreso richiede una pulizia accurata per ripristinare l'aspetto ordinato e il comfort delle persone coinvolte.

