La Soluzione ♚ Fango mota La definizione e la soluzione di 4 lettere: Fango mota. LIMO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fango mota: Il limo è un inerte di granulometria fine, compresa tra quella delle sabbie, più grossolana (>63 µm), e quella delle argille, più fine (<4 µm), che viene trasportato in sospensione dai fiumi e si deposita sul letto dei corsi d'acqua o sui terreni che hanno subito inondazioni. Si trova anche in stagni e paludi. Può derivare dagli impianti di lavorazione degli inerti e, più esattamente, dalla sedimentazione delle acque di lavaggio degli inerti stessi. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il limo è un inerte di granulometria fine, compresa tra quella delle sabbie, più grossolana (>63 µm), e quella delle argille, più fine (<4 µm), che viene trasportato in sospensione dai fiumi e si deposita sul letto dei corsi d'acqua o sui terreni che hanno subito inondazioni. Si trova anche in stagni e paludi. Può derivare dagli impianti di lavorazione degli inerti e, più esattamente, dalla sedimentazione delle acque di lavaggio degli inerti stessi. limo ( approfondimento) m sing (pl.: limi) (geologia) strato superficiale del terreno causato dal ristagno dell'acqua Voce verbale limo prima persona singolare dell'indicativo presente di limare Sillabazione lì | mo Pronuncia IPA: /'limo/ Etimologia / Derivazione (sostantivo) dal latino limus

