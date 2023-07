I semi sugli hamburger - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I semi sugli hamburger. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SESAMO

Significato/Curiosità : I semi sugli hamburger

Il sesamo, o semi di sesamo, è un ingrediente comunemente utilizzato sugli hamburger e in molte altre preparazioni culinarie. I semi di sesamo sono piccoli e ovali, di colore chiaro o scuro, e possiedono un sapore aromatico e leggermente nocciolato. Vengono spesso sparsi sulla parte superiore dei panini degli hamburger prima della cottura, conferendo un aspetto accattivante e un tocco croccante alla superficie del pane. Oltre all'aspetto estetico, i semi di sesamo offrono benefici nutrizionali, poiché sono ricchi di proteine, fibre, vitamine e minerali. Questi piccoli semi aggiungono una nota distintiva e saporita all'esperienza di consumo degli hamburger, rendendoli ancora più deliziosi.

