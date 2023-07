Scatta per professione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scatta per professione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : FOTOREPORTER

Significato/Curiosità : Scatta per professione

Il fotoreporter è un professionista che cattura immagini fotografiche di eventi, notizie e situazioni significative per scopi giornalistici o documentari. Armato di una fotocamera, il fotoreporter è sempre in prima linea per documentare notizie, conflitti, eventi sportivi, momenti di cronaca o aspetti culturali della società. Il suo ruolo è cruciale per informare il pubblico, mostrando la realtà attraverso potenti immagini che possono suscitare empatia, consapevolezza e riflessione. Il fotoreporter deve essere rapido, abile nell'osservazione e capace di cogliere l'essenza di una situazione con un solo scatto. La sua dedizione e il suo coraggio spesso lo portano in luoghi difficili o pericolosi per offrire un'istantanea autentica del mondo che ci circonda.

