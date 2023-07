Ruba con grande classe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ruba con grande classe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

ARSENIO LUPIN

Rubare con grande classe è la caratteristica distintiva di Arsène Lupin, un famoso ladro creato dallo scrittore francese Maurice Leblanc. Nelle sue avventure letterarie, Lupin è un genio criminale che si distingue per il suo charme, la sua intelligenza e il suo humor. Ruba per sfidare la giustizia e mettere in imbarazzo la polizia, ma è anche un antieroe amato dal pubblico per la sua moralità ambigua. Il suo spirito audace, la maestria nel travestimento e l'abilità nell'ingegneria sociale gli permettono di compiere furti apparentemente impossibili, diventando un'icona della letteratura di suspense e di intrigo.

