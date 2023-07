Il noto ladro gentiluomo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il noto ladro gentiluomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ARSENIO LUPIN

Significato/Curiosità : Il noto ladro gentiluomo

Arsenio Lupin è il noto ladro gentiluomo, un personaggio letterario creato dallo scrittore francese Maurice Leblanc. Lupin è conosciuto per essere un genio del crimine con un fascino irresistibile. Dotato di intelligenza, astuzia e abilità nel travestimento, Lupin sfida la legge con eleganza e stile. Tuttavia, il suo lato gentiluomo emerge quando si schiera dalla parte dei più deboli e inganna i cattivi per fini giusti. Questo affascinante ladro è un maestro nell'arte del furto, sempre un passo avanti alle forze dell'ordine, creando enigmi e risolvendo misteri. Il personaggio di Arsenio Lupin ha catturato l'immaginazione dei lettori con il suo mix unico di criminalità e nobiltà, diventando un'icona letteraria intramontabile.

