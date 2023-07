Rallegrarsi esultare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rallegrarsi esultare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GIOIRE

Significato/Curiosita : Rallegrarsi esultare

Riferimento al discorso delle beatitudini, in cui gesù invita, a rallegrarsi e ad esultare, coloro che per causa sua vengono perseguitati o umiliati. attraverso... Avendo ricevuto il battesimo ed essendo stati privi della fede, non possono gioire della visione di dio, ma non sono nemmeno puniti per un qualche peccato;...