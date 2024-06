rallegrarsi moltissimo

: Riccardo Orsolini (Ascoli Piceno, 24 gennaio 1997) è un calciatore italiano, attaccante o centrocampista del Bologna e della nazionale italiana. .

Italiano: Verbo: Intransitivo: gioire (vai alla coniugazione) . provare gioia. Sillabazione: gio | ì | re. Pronuncia: IPA: /do'ire/ . Etimologia / Derivazione: dal francese antico joir . Sinonimi: compiacersi, essere contento, essere felice, essere soddisfatto, rallegrarsi, godere, esultare, andare in visibilio, gongolare, far festa, giubilare, tripudiare. (scherzoso) andare in brodo di giuggiole, andare in solluchero.