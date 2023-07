Quella di soccorso è un reato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di soccorso è un reato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OMISSIONE

Significato/Curiosità : Quella di soccorso è un reato

La soccorso o l'omissione di soccorso è un atto criminale che riguarda il rifiuto o la negligenza nel prestare aiuto a una persona in situazioni di emergenza. Questo comportamento può avere conseguenze gravi, poiché può mettere a rischio la vita o la sicurezza di chi ha bisogno di aiuto. In molti paesi, la legge obbliga i cittadini a intervenire o chiamare i soccorsi quando si trovano di fronte a un'urgenza medica o una situazione pericolosa. La mancanza di soccorso può portare a conseguenze legali e morali, poiché sottolinea l'importanza di mostrare compassione e responsabilità verso gli altri membri della società.

Altre risposte alla domanda : Quella di soccorso è un reato : quella; soccorso; reato; L automobilista abbassa quella parasole; In quella detta cinese la carta batte il sasso; È caprina quella di una discussione inutile; quella alimentare va dalla terra alla tavola; A Parigi c è quella de la Cité; Stabilisce la priorità in pronto soccorso fra; Il locale del Pronto soccorso ; Il pronto soccorso gestisce quelle mediche; Il soccorso che accoglie i casi urgenti; Per il soccorso di feriti; Il creato re di Figaro; Quello di persona costituisce un grave reato ; Il creato re di Perry Mason; Il creato re di Werther; Il Manuel Vázquez creato re di Pepe Carvalho;

