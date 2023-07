Provincia del Lazio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Provincia del Lazio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RIETI

Significato/Curiosità : Provincia del Lazio

Rieti è una provincia situata nella regione del Lazio, Italia centrale. La sua capitale è la città di Rieti, posta nella Valle Santa, una zona di grande importanza storica e religiosa. La provincia è caratterizzata da una varietà di paesaggi, che spaziano dalle valli e colline ai monti dell'Appennino. Rieti è famosa per la sua bellezza naturale e offre opportunità per escursioni, trekking e attività all'aria aperta. La zona è anche ricca di storia e cultura, con siti archeologici, borghi medievali e monumenti storici. I suoi piatti tradizionali, come la porchetta e le specialità di pasta, rendono la provincia di Rieti un'esperienza culinaria indimenticabile per i visitatori.

