Prova rischiosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prova rischiosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CIMENTO

Significato/Curiosità : Prova rischiosa

Il termine "prova rischiosa" o "cimento" si riferisce a un'azione intrapresa con l'incertezza del risultato e il potenziale di conseguenze negative. È un'esperienza che richiede coraggio e determinazione per affrontare le sfide o superare ostacoli. La natura incerta della prova può portare a successi gratificanti o fallimenti deludenti. Tuttavia, affrontando tali rischi, si può imparare, crescere e sviluppare nuove abilità. Queste sfide possono essere presenti in ambito personale o professionale, e spesso permettono di superare i propri limiti e scoprire il proprio potenziale. È importante equilibrare la cautela con la volontà di intraprendere nuove avventure, poiché le sfide possono portare sia a esperienze positive che a conseguenze indesiderate.

