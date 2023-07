Protegge e aiuta gli artisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Protegge e aiuta gli artisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MECENATE

Significato/Curiosità : Protegge e aiuta gli artisti

Un mecenate è una persona o un'organizzazione che sostiene finanziariamente e protegge gli artisti, scienziati o altre personalità creative. Nel corso della storia, i mecenati hanno avuto un ruolo fondamentale nel promuovere l'arte, la letteratura, la musica, la scienza e altre forme di espressione culturale. Essi offrono il sostegno finanziario necessario per permettere agli artisti di concentrarsi sulla loro creatività e sviluppare il loro talento senza preoccupazioni economiche. I mecenati possono anche fornire supporto logistico e un'importante rete di contatti per far conoscere l'opera dell'artista. Senza il sostegno dei mecenati, molte opere d'arte e scoperte scientifiche significative non sarebbero state possibili.

Altre risposte alla domanda : Protegge e aiuta gli artisti : protegge; aiuta; artisti; protegge gli animali sigla; protegge re i diritti; Non è in grado di protegge rsi; La protegge san Petronio; Mose s alza a protegge rla; Il Manetta aiuta nte del commissario Basettoni; aiuta a tirar dritto; Assistenti aiuta nti; aiuta i negozianti nei loro allestimenti; aiuta no a smaltire i rifiuti; Le parallele della ginnastica artisti ca maschile; artisti della matita; Particolari stampe artisti che; Comunanze spirituali o artisti che; Disposizione artisti ca;

Cerca altre Definizioni