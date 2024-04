La definizione e la soluzione di 7 lettere: Il primo schizzo del pittore. ABBOZZO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Bozza – in campo artistico, schema preliminare che ha lo scopo di illustrare le caratteristiche generali della creazione e di rendere facilmente l'idea di come sarà il prodotto finito Bozza cranica – in anatomica, protuberanza arrotondata nella superficie esterna del cranio Bozza di stampa – in editoria, composizione tipografica preliminare stampata su una sola faccia del foglio, con larghi margini per le correzioni dei refusi e di altri errori di composizione Bozza fogliare – in botanica, primo sviluppo di una foglia, a forma di sporgenza tondeggiante Bozza fluviale e bozza glaciale – sporgenza rocciosa emergente dal letto di un fiume o di ...

abbozzo ( approfondimento) m (pl.: abbozzi)

(arte) (architettura) (tecnologia) bozza, schizzo, disegno preventivo non completo

Voce verbale

abbozzo

prima persona singolare dell'indicativo presente di abbozzare

Sillabazione

ab | bòz | zo

Pronuncia

IPA: /ab'bttso/

Etimologia / Derivazione

derivazione di abbozzare; da bozza, con l'aggiunta del prefisso ad, assimilato in ab

Citazione

Sinonimi

prima stesura, primo getto, schema, bozza, modello, studio, schizzo, minuta, canovaccio, traccia, scaletta, bozzetto, imbastitura

( senso figurato ) accenno, idea; tentativo

accenno, idea; tentativo (biologia) embrione, germe

Contrari