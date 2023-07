Preparano le domande dei programmi a quiz - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Preparano le domande dei programmi a quiz. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ESPERTI

Significato/Curiosita : Preparano le domande dei programmi a quiz

Per supportare le interazioni della comunità tra studenti, professori e assistenti didattici, nonché un riscontro immediato con quiz rapidi. i mooc sono... Direttamente alla voce giusta. vedi anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. esperti – plurale di esperto costanza esperti – calciatrice italiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Preparano le domande dei programmi a quiz : preparano; domande; programmi; quiz; Si preparano all inizio di una partita di burraco; Si preparano con farina e patate; Si preparano per la laurea; Gli ortaggi che i Napoletani preparano alla scapece; Alcuni se la preparano prima di dormire; Si può dimostrare rivolgendo molte domande ; Doppie nelle domande ; Le domande di chi s appella; Fa domande oltre il lecito; Sono uguali nelle domande ; Una raccolta di programmi video come cassette e CD; Hanno la preminenza nei programmi degli studenti dei licei classici; La schermata da cui si aprono i programmi ; programmi per smartphone; Un classico dei programmi comici; Il retaggio in un quiz TV Rai; Vanno messe in molti quiz ; Il quiz della NBC condotto da Alex Trebek; quiz senza né capo né coda; Sono pari nei quiz ;

