Il Nastase fra i grandi tennisti - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : ILIE

Significato/Curiosita : Il nastase fra i grandi tennisti

Annoverato tra i più grandi tennisti di tutti i tempi, batté numerosi record dell'era open che tuttora resistono, vincendo il 41% dei tornei del grande slam che... ilie nastase (bucarest, 19 luglio 1946) è un ex tennista e politico rumeno, vincitore degli us open e del roland garros ed ex numero 1 del ranking del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

