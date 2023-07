La moneta della Corea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La moneta della Corea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : WON

Significato/Curiosità : La moneta della Corea

Il won è la moneta ufficiale della Corea del Sud. Suddiviso in 100 jeon, il won è stato introdotto nel 1962, sostituendo il vecchio won sud-coreano. Le banconote e le monete del won sono emesse dalla Banca di Corea. Il suo simbolo è "?". Il won è una moneta stabile e ampliamente accettata, utilizzata in tutte le transazioni commerciali e finanziarie nel paese. La sua crescita economica e l'importanza globale della Corea del Sud hanno contribuito a mantenere la forza del won. Il tasso di cambio del won sudcoreano rispetto ad altre valute può variare in base a fattori economici e politici.

