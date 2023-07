Si mangiano in tortiera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mangiano in tortiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ALICI

Significato/Curiosità : Si mangiano in tortiera

Le alici sono un delizioso pesce azzurro che spesso viene cucinato in tortiera per ottenere un piatto gustoso e fragrante. La tortiera permette di cuocere uniformemente le alici insieme ad altri ingredienti come olive, pomodori, cipolle e erbe aromatiche. Questo metodo di cottura esalta il sapore delle alici, rendendole morbide e succulente. Le alici in tortiera possono essere servite come antipasto, secondo piatto o accompagnamento a insalate e contorni. Questa preparazione è amata per la sua semplicità e versatilità, rappresentando un'ottima scelta per i buongustai che desiderano godere del piacere del mare in un'esperienza culinaria gratificante.

