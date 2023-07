Lubrifica il motore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lubrifica il motore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OLIO

Significato/Curiosita : Lubrifica il motore

Base di metanolo e in seguito da benzene e toluene. l'olio che lubrifica e protegge il motore dalle rotture è molto simile in viscosità all'acqua. le elevate... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi olio (disambigua). il termine olio (dal latino oleum, a sua volta dal greco a, élaion) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Lubrifica il motore : lubrifica; motore; Si eliminano lubrifica ndo; lubrifica re ungere; lubrifica te unte; lubrifica to unto; L olio lubrifica nte non più riutilizzabile; Usatissimo motore di ricerca in Internet; Volare a motore spento; Li ha il motore a scoppio; Fattorino con ciclomotore che effettua consegne; Guarnizione del motore ;

