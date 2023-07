Lavorazione a fiorami - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavorazione a fiorami. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : DAMASCATURA

Significato/Curiosita : Lavorazione a fiorami

È il nastro che guarnisce la parte cilindrica del copricapo, lavorata a fiorami per gli ufficiali e millerighe per le altre categorie, sopra il quale... Convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. la damascatura a pelle di trota era una peculiarità che caratterizzava le canne in damasco...