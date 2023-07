Il ladro compagno di Eva Kant - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il ladro compagno di Eva Kant. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DIABOLIK

Significato/Curiosità : Il ladro compagno di Eva Kant

Diabolik è un personaggio dei fumetti italiani, creato da Angela e Luciana Giussani nel 1962. È un ladro estremamente abile e un maestro del travestimento, noto per i suoi audaci colpi. Il suo vero nome è Diego, e la sua compagna di avventure e amore è Eva Kant. Insieme, formano una coppia di criminali affascinante, e anche se sono impegnati nel furto, spesso rubano solo a malvagi criminali o ricchi corrotti. Diabolik è famoso per il suo costume nero, la maschera e il suo carattere enigmatico. Il personaggio ha guadagnato grande popolarità e successo in Italia e all'estero, diventando un'icona dei fumetti italiani.

