La Soluzione ♚ È calciatore per istinto La definizione e la soluzione di 5 lettere: È calciatore per istinto. ASINO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. E calciatore per istinto: L'asino (Equus africanus asinus Linnaeus, 1758), detto anche somaro, è un mammifero perissodattilo della famiglia Equidae. Deriva dall'asino selvatico africano (Equus africanus) attraverso una selezione della sottospecie nubiana (E. a. africanus). Sostantivo Significato e Curiosità su: L'asino (Equus africanus asinus Linnaeus, 1758), detto anche somaro, è un mammifero perissodattilo della famiglia Equidae. Deriva dall'asino selvatico africano (Equus africanus) attraverso una selezione della sottospecie nubiana (E. a. africanus). asino ( approfondimento) m sing (zoologia) mammifero quadrupede, estinto allo stato brado, vivente in cattività; la sua classificazione scientifica è Equus asinus ( tassonomia) il cavallo e l'asino sono specie diverse che, se incrociate danno luogo a ibridi, ma sterili, animali cioè che non sono in grado di riprodursi (senso figurato) persona ignorante, testarda con riferimento alla cocciutaggine o alla poca intelligenza attribuita all'asino Sillabazione à | si | no Pronuncia IPA: /'azino/ Etimologia / Derivazione dal latino asinus; il secondo significato deriva dalla popolare associazione tra la bassa preparazione a scuola e l'abitudine dell'animale di capire gli ordini dopo molto tempo Citazione Sinonimi somaro, ciuco (senso figurato) ignorante, sciocco Contrari (senso figurato) colto, erudito, intellettuale Parole derivate asinella, asineria, asinata Alterati ( diminutivo ) asinello

asinello (peggiorativo) asinaccio Iperonimi (zoologia) essere vivente, (dominio) eucariote, (regno) animale, (phylum) cordato, (tipo) vertebrato, Amnioti, (classe) mammifero, (superordine) euterio, ungulato, (ordine) perissodattilo, (famiglia) equide, equino Proverbi e modi di dire in mancanza del cavallo fa trottare asino : occorre adattarsi alle circostanze

: occorre adattarsi alle circostanze asino di natura chi non conosce la propria scrittura: bisogna sapere quel che si fa Altre Definizioni con asino; calciatore; istinto; Lo è l ultimo della classe; Con il bue nel presepio; Un comune gioco infantile; Spiazzano il calciatore; Luka calciatore croato; Un calciatore che attacca; È propria di chi è vittima dell istinto; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a È calciatore per istinto

ASINO

A

S

I

N

O

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'È calciatore per istinto' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.