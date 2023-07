Forma un tappeto vegetale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forma un tappeto vegetale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PRATO

Significato/Curiosità : Forma un tappeto vegetale

Un tappeto vegetale o prato è una lussureggiante e rilassante estensione di terra ricoperta di erba, piante e vegetazione. Con una varietà di tonalità verdi, il prato crea un aspetto rigoglioso e naturale. Questo tappeto vegetale offre numerosi benefici, tra cui l'assorbimento delle precipitazioni, il miglioramento della qualità dell'aria e la riduzione dell'erosione del suolo. È anche un ambiente ideale per giochi, pic-nic e attività ricreative all'aperto. Per mantenere il prato in salute, è importante regolare la falciatura, l'irrigazione e la fertilizzazione. Un prato ben curato aggiunge un tocco di bellezza e serenità al paesaggio circostante, rendendo gli spazi esterni più accoglienti e invitanti.

