Vi si fanno scorrere le diapositive - Cruciverba

Vi si fanno scorrere le diapositive.

PROIETTORE

Il proiettore è un dispositivo ottico e tecnologico utilizzato per mostrare diapositive o immagini in formato fisico su uno schermo o una superficie. Viene solitamente utilizzato per presentazioni, lezioni o mostre fotografiche. Le diapositive, generalmente in formato trasparente, vengono posizionate all'interno del proiettore, che le illumina e le ingrandisce. L'immagine proiettata appare sullo schermo, consentendo a un pubblico di vedere visivamente ciò che è contenuto nelle diapositive. Con l'avanzare delle tecnologie, i proiettori sono stati sostituiti in gran parte dai proiettori digitali e altri dispositivi di visualizzazione, ma continuano a essere utilizzati in alcune circostanze specifiche o per un fascino retrò.

