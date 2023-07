Condividono le idee espresse ne Il capitale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Condividono le idee espresse ne Il capitale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MARXISTI

Significato/Curiosità : Condividono le idee espresse ne Il capitale

Il Capitale, opera principale del filosofo e teorico politico Karl Marx, è fondamentale nel pensiero marxista. Essa tratta della critica al sistema capitalistico, mettendo in luce gli sfruttamenti e le contraddizioni intrinseche. I marxisti condividono l'analisi marxiana della lotta di classe, dove la società è divisa tra proprietari dei mezzi di produzione e lavoratori, che generano plusvalore. Il fine ultimo è la creazione di una società comunista, senza classi, basata sulla proprietà collettiva e sulla giustizia sociale. I marxisti sostengono il cambiamento attraverso il movimento operaio e la rivoluzione, per superare il capitalismo e raggiungere la trasformazione sociale.

