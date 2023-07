La attraversa Broadway - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La attraversa Broadway. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MANHATTAN

Significato/Curiosità : La attraversa Broadway

Manhattan, uno dei cinque quartieri di New York City, è attraversato dalla famosa strada Broadway. Questa arteria principale è una delle strade più iconiche e riconoscibili del mondo. Broadway inizia nel quartiere Battery Park City, vicino alla punta meridionale di Manhattan, e si estende per oltre 20 chilometri attraverso la parte centrale dell'isola, attraversando molti quartieri famosi come Tribeca, SoHo, Greenwich Village, Times Square, Midtown e molti altri. Broadway è rinomata per i suoi teatri e spettacoli di Broadway, rendendola una destinazione culturale e turistica di prim'ordine. È una strada affollata e vivace, piena di negozi, ristoranti, locali notturni e una vivace energia cittadina.

