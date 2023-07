Assottigliare con i denti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assottigliare con i denti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RODERE

Significato/Curiosita : Assottigliare con i denti

Dunque richiedono faccette piuttosto spesse, può rendersi necessario assottigliare lo smalto fino a raggiungere in certi punti la dentina. a preparazione... ròdero (rödur in dialetto comasco, afi: /'rødur/) è un comune italiano di 1 278 abitanti della provincia di como in lombardia. si trova al culmine dell'alto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Assottigliare con i denti : assottigliare; denti; In un senso assottigliare , nell altro semplificare; Le... passate del falegname per assottigliare ; Hanno denti assai taglienti; Lo sciame di stelle cadenti ; Falsi come certi denti ;

