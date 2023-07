Un associazione che fa viaggiare gli studenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un associazione che fa viaggiare gli studenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CTS

Significato/Curiosità : Un associazione che fa viaggiare gli studenti

L'Associazione "Viaggi Studenteschi" (o CTS - "Viaggi Culturali per Studenti") è un'organizzazione senza scopo di lucro che offre opportunità di viaggio straordinarie per gli studenti di tutte le età. Il loro obiettivo è fornire esperienze educative, culturali e di arricchimento personale attraverso itinerari attentamente progettati. Con un team di esperti e guide altamente qualificati, l'associazione organizza viaggi su misura in destinazioni locali e internazionali, offrendo un'ampia gamma di attività come visite guidate a siti storici, musei, mostre e incontri con comunità locali. I viaggi con "Viaggi Studenteschi" promuovono l'apprendimento esperienziale, il dialogo interculturale e la creazione di ricordi indelebili che ispirano e arricchiscono la vita degli studenti.

Altre risposte alla domanda : Un associazione che fa viaggiare gli studenti : associazione; viaggiare; studenti; L associazione delle truppe alpine; Un associazione sportiva di volo; Un associazione di lavoratori; Il gruppo dei fedelissimi di un associazione ; Relativo ad un associazione primitiva; viaggiare per mare; La domenica è loro vietato di viaggiare in autostrada; Un sistema economico per viaggiare ; Il Claudio autore del saggio L infinito viaggiare ; Il sistema per viaggiare gratis sulle strade; Assiste gli studenti ; Un negozio per studenti ; Hanno la preminenza nei programmi degli studenti dei licei classici; Stanze per studenti ; studenti delle elementari;

