Assillo che tormenta - Cruciverba

L'assillo che tormenta o il rovello sono metafore che descrivono lo stato mentale di una persona afflitta da preoccupazioni, ansie o pensieri persistenti. Questa condizione può essere paragonata a un'ombra che segue costantemente il soggetto, interferendo con la sua tranquillità e la capacità di concentrarsi su altre attività. Come un pensiero avvolgente, l'assillo può manifestarsi in varie forme, come dubbi ricorrenti, paure irrazionali o un senso di inadeguatezza. Il ciclo di pensieri incessanti può provocare stress, affaticamento mentale e difficoltà nel prendere decisioni. Superare l'assillo richiede spesso uno sforzo consapevole per affrontare le preoccupazioni in modo costruttivo e cercare il supporto di amici, familiari o professionisti qualificati.

