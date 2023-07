Caratterizza la tormenta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caratterizza la tormenta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NEVISCHIO

Significato/Curiosità : Caratterizza la tormenta

Una tormenta è un evento atmosferico caratterizzato da condizioni meteorologiche intense e violente. Si verifica solitamente quando un'area di bassa pressione si forma nell'atmosfera, portando ad un rapido sviluppo di nuvole dense e temporali. Durante una tormenta, si possono verificare forti venti, piogge abbondanti, fulmini e tuoni. Le tempeste possono anche produrre grandine e tornado. Al contrario, il nevischio è una forma di precipitazione composta da piccole particelle di ghiaccio che si formano quando le goccioline d'acqua si congelano in strati sottili nell'atmosfera. Il nevischio è spesso associato a temperature vicine allo zero e può creare accumuli di ghiaccio sulle superfici, rendendole scivolose e pericolose.

Altre risposte alla domanda : Caratterizza la tormenta : caratterizza; tormenta; caratterizza i buoni terreni; caratterizza le intimazioni; Desiderio astratto e caratterizza to da perfezione; L art caratterizza ta da forme molto semplici; Frutti caratterizza ti da noccioli grossi e lisci; La invoca il tormenta to; Un tormenta to Stato mediorientale; Non riesce a trovarla il tormenta to; tormenta vano Cenerentola; tormenta la coscienza;

Cerca altre Definizioni