Dagli effetti tossici - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : VENEFICO

Farmaco al platino passò alla fase 1, ma a causa dei suoi ingenti effetti tossici rischiò quasi di non essere mai usato, se non fosse stato per due medici... Disambiguazione – se stai cercando l'avvelenamento dei catalizzatori, vedi disattivazione dei catalizzatori. questa voce o sezione sull'argomento medicina... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Dagli effetti tossici : dagli; effetti; tossici; Il Salvo carabiniere Medagli a d oro alla memoria; Liberarsi dagli impicci; Il serpente dagli occhiali; Sono attratti dagli anodi; L economy perseguita dagli ecologisti; effetti vo veritiero; effetti ve reali; Biancastri con effetti azzurri e gialli; Un infuso privato degli effetti eccitanti; Gli effetti che ci appartengono; Area per la raccolta di rifiuti inerti e tossici ; tossici tà; La colata illegale, non autorizzata, di liquidi tossici in un fiume; Area cittadina per la raccolta di rifiuti inerti e tossici ; Inspirare fumi tossici o vapori curativi;

