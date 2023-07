È annessa alla cucina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È annessa alla cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DISPENSA

Significato/Curiosità : È annessa alla cucina

La dispensa è uno spazio o un armadio annesso alla cucina, progettato per conservare e organizzare cibo e altri beni di consumo. Solitamente, è dotata di scaffali o ripiani su cui vengono posizionati alimenti in scatola, barattoli, spezie, pasta, riso e altri generi alimentari non deperibili. La dispensa è un elemento essenziale nella gestione del cibo all'interno di una casa, consentendo di tenere a portata di mano le scorte necessarie per la preparazione dei pasti. Inoltre, offre un modo pratico per mantenere la cucina ordinata e fornire spazio di stoccaggio aggiuntivo per oggetti utili come tovaglioli, carta igienica o detergenti.

