Acuto come certi odori - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : PENETRANTE

Significato/Curiosità : Acuto come certi odori

L'aggettivo "acuto" descrive una sensazione o una percezione intensa, simile a certi odori penetranti che possono colpire in modo immediato i sensi. Questa qualità è spesso associata a stimoli che catturano l'attenzione in modo repentino e vigoroso. Quando qualcosa è acuto, possiede una natura vivida e nitida che non può passare inosservata. Come un profumo avvolgente che invade l'aria, l'acuto si insinua nella mente e nel corpo con forza e impatto. Può evocare reazioni emotive immediate, sia positive che negative, e suscitare curiosità o persino inquietudine. In sintesi, l'acuto è una caratteristica distintiva che lascia un'impressione intensa e indelebile.

