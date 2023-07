Una delle nove Muse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una delle nove Muse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ERATO

Significato/Curiosita : Una delle nove muse

Le muse (in greco antico: µsa, -; in latino: musae, -arum) sono nove divinità femminili della religione greca. erano tutte sorelle, in quanto figlie... Stai cercando altri significati, vedi erato (disambigua). nella mitologia greca èrato (in greco eat, in latino erato), figlia di zeus e di mnemosine, è... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Una delle nove Muse : delle; nove; muse; Un tipico animale delle coste del Pacifico; Infiorescenze delle margherite; Pianta delle Asteracee detta anche erba amara; La storia delle malattie sofferte da un paziente; Un gradino delle scale verticali; nove in lettere; Prima di nove e di sei; Antica famiglia genove se del navigatore Antoniotto; C è quello di Gramigna in una nove lla di Verga; Rende cento novantanove ; La bella terra delle cornamuse ; La Gallery muse o di Londra; La città della Norvegia con il muse o Munch; Un celebre muse o di New York; Un muse o di Ferrara;

Cerca altre Definizioni