Ricorda un Libro biblico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricorda un Libro biblico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ISAIA

Significato/Curiosita : Ricorda un libro biblico

Racconto biblico descrive gli ebrei come ridotti in schiavitù e non come classe dominante dell'egitto. una possibile coincidenza tra il racconto biblico e la... isaia (in ebraico: , in latino: isaias, il cui nome vuol dire "il signore salva"; 765 a.c. circa – viii secolo a.c.) è stato un profeta...