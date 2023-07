Più che morigerato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Più che morigerato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPARTANO

Significato/Curiosita : Piu che morigerato

Coprire integralmente il volto della donna (a cui impone un abbigliamento "morigerato"), ecco perché infatti solo in alcuni paesi islamici (una minoranza) e... A.c.), si diceva che «un soldato spartano valesse molti più uomini di qualsiasi altro esercito». l'esercito spartano non combatteva per conquistare, per...