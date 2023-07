Un piede americano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un piede americano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FOOT

Significato/Curiosita : Un piede americano

Perché avevano un piede da trincea che si era trasformato in gangrena. sapevano che stavano per perdere una gamba.» (arthur savage, un soldato inglese... Contengono il titolo. george foot moore – storico, teologo e semitista statunitense john foot – storico britannico michael foot – politico, giornalista e... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

