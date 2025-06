Misura di lunghezza inglese nei cruciverba: la soluzione è Foot

Home / Soluzioni Cruciverba / Misura di lunghezza inglese

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Misura di lunghezza inglese' è 'Foot'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FOOT

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 4 lettere Foot: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Foot? Il termine foot rappresenta una misura di lunghezza usata tradizionalmente in Inghilterra e in altri paesi anglosassoni. Equivale a circa 30,48 centimetri e viene utilizzato ancora oggi in vari contesti, come l’edilizia, lo sport e la moda. Conoscere questa unità permette di comprendere meglio le misure anglosassoni e i riferimenti culturali legati al sistema imperiale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Misura di peso ingleseUna piccola misura di lunghezzaUnità di misura di lunghezza anglosassoneUna misura lineare ingleseMisura inglese che vale 0 91 m

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Misura di lunghezza inglese" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

O Otranto

O Otranto

T Torino

R O A A G I S S S M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SMARGIASSO" SMARGIASSO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.