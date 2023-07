Molto magra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molto magra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCARNA

Significato/Curiosita : Molto magra

Castelnuovo magra (castarnò in dialetto della lunigiana) è un comune italiano di 8 248 abitanti della provincia della spezia in liguria. castelnuovo magra è un... Emanuele repetti, «scarna» in dizionario geografico fisico storico della toscana, vol. 5, firenze, p. 221. emanuele repetti, «scarna» in dizionario geografico...