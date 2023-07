Asciutta essenziale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Asciutta essenziale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCARNA

Significato/Curiosità : Asciutta essenziale

L'espressione "asciutta essenziale" o "scarna" fa riferimento a un concetto o a un elemento privo di fronzoli o di elementi superflui. Si tratta di una descrizione che evidenzia la semplicità e la chiarezza di un oggetto, di un testo o di un'idea. L'aggettivo "asciutta" suggerisce un contenuto che è essenziale e privo di aggiunte superflue, mentre "essenziale" o "scarna" indicano la mancanza di ornamenti o di dettagli superflui. Questo tipo di descrizione è spesso utilizzato per sottolineare l'approccio minimalista o la concisione di un elemento, mettendo in evidenza la sua purezza o l'essenza del suo significato.

